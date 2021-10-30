شكرا لقرائتكم خبر عن جنات عن مشاركتها بالدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية: شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة المغربية جنات لليوم السابع عن سعادتها للمشاركة في الدورة رقم 30 من مهرجان الموسيقى العربية، وأكدت ان هذه المشاركة تعتبرها وساما على صدرها وشرفا كبيرا لها، وخاصة أنها تشارك في أهم المهرجانات الغنائية في الوطن العربى وسط كوكبة كبيرة من أهم المطربين في الوطن العربى.

ومن المقرر أن تشارك جنات في اللية 12 في مهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 30 بدار الأوبرا بقيادة المايسترو محمد الموجى، ويشاركها في الحفل كل من المطرب محمد عساف من فلسطين والمطربة صابرين النجيلى.

جدير بالذكر أن آخر حفلات جنات فى مصر كان من خلال مهرجان القلعة للموسيقي الأخير.

الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام أول شهر نوفمبر المقبل تم إهداؤها إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهم الفني، وتقدم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة خلال المهرجان، ويتم تكريم عدد من الشخصيات الفنية منهم السيناريست مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه ومحمد ضياء ومحمد الأمين وخالد الأمير وآخرين.

وأعلنت مؤخرًا دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30 والذى تديره الفنانة جيهان مرسي ويقام فى الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.