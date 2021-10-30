شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكيلانى: شيرين عبد الوهاب وشيرى عادل كانوا بيغنوا معايا فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب محمد الكيلانى ضيفا مع أبلة فاهيتا عبر برنامجها لايف من الدوبلكس، فى الجزء الثانى من حلقة الجمعة، على قناةON . وخلال الحلقة أجاب الكيلانى على عدد من الأسئلة الكوميدية من "أبلة فاهيتا"، كما كشف بداياته فى عالم الغناء حين كان يغنى فى دار الأوبرا المصرية منذ أن كان طفلا، وكانت وقتها تغنى معه النجمة شيرين عبد الوهاب والفنانة شيرى عادل التي كانت نجمة الأطفال فى هذا الوقت.

- ابنى حمزة صوته حلو وبيغنى بالإنجليزية.

- فيلمى مع هيفاء عُرِض فى 6 سينمات فقط لذلك لم ينجح.

- فلوس الدنيا كلها لا تسوى وقفتى أمام عادل إمام.

- سرقت سيارة بابا وعملت حادثة لبستها لصاحبى وبات فى الحجز 3 أيام.

- كنت ماضي عقد احتكار قعدت 10 سنين مش بغنى.

- أول أوردر فرح، العروسة أول ماشافتنى فرحت قوى غضب العريس وقعدها بإيدة، رحت أسلم عليهم، العريس قال لى لو جيت هنا "هضرب تييييييييت".

وكان محمد الكيلانى قد طرح أغنيته الجديدة "القلب الأبيض" عبر يوتيوب، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات عن عالم الغناء وتركيزه أكثر على التمثيل، وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى فهد، ومن كلمات الأغنية: "الله الله الله أيوة أظهر كده يالا وبان، شوف شوف القلب الأبيض، هتنطق فيه الألوان".