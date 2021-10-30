شكرا لقرائتكم خبر عن جيلان علاء صديقة لقاء الخميسى وتدعمها ضد التنمر فى حدوتة "حتة من القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة جيلان علاء مشاهدها الأخيرة من حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" والتي تتطلق عرض أولى حلقاتها غداً السبت على قناة cbc، وتشارك جيلان في بطولة الحدوتة إلى جانب لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، لمياء كرم، عايدة رياض، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتجسد جيلان دور "سمر" الصديقة المقربة لـ"قمر" – لقاء الخميسى – وتدعمها أمام التنمر الذى تتعرض له بسبب الوحمة الموجودة في وجهها.



جيلان علاء ولقاء الخميسى

يذكر أن مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت"، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر.

وانتهت جيلان من تصوير مشاهدها كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الفرح فرحنا" أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.



جبلان علاء والمخرج معتز التونى

وتنتظر جيلان علاء بدء عرض الموسم الرابع من مسلسل "، لآنسة فرح" هذا الأسبوع، والعمل مأخوذ، بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، هبة عبد العزيز، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، محمد عمروسى، وليلى عز العرب، هبة داغر، هانى ابراهيم الطفل آدم وهدان واخراج وائل فرج

يذكر أن جيلان علاء، شاركت في بطولة حكايتن من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد والذى خاضت به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وتم عرض العمل قبل شهر رمضان الماضى على قناة dmc، وهو فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتم تقديمه في 40 حلقة خلال 8 حكايات كل حكاية 5 حلقات.

الفنانة جيلان علاء