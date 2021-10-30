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"محتوى غير هادف".. أحمد فهمي يطرح الإعلان الأول لـ"فهميات" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح الفنان أحمد فهمي، الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP.

"فهمي" نشر الإعلان عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبا بتعليق: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip".

أضاف: "سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".

جدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد فهمي، فيلم "العارف" المعروض حاليا بالسينمات، وهو بطولة: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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