"محتوى غير هادف".. أحمد فهمي يطرح الإعلان الأول لـ"فهميات" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح الفنان أحمد فهمي، الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP.

"فهمي" نشر الإعلان عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبا بتعليق: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip".

أضاف: "سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".

جدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد فهمي، فيلم "العارف" المعروض حاليا بالسينمات، وهو بطولة: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.