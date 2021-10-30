نشوى مصطفى تحكي تجربتها في الشهر العقاري: مصر بتتغير للأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حكت الفنانة نشوى مصطفى، عن تجربتها في الشهر العقاري بعد تطوير ورفع كفاءة المنظومة، مؤكدة أن "مصر وطن عظيم يتغير للأفضل".

وكتبت مصطفى، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بلدنا قد الدنيا، النهاردة كان عندي تجربة عظيمة منتهى الإيجابية والإحساس بالفخر بوطن عظيم بيتغير للأفضل، وبالبرهان مش كلام".

أضافت: "من سنتين تلاتة كنت بعمل توكيل في الشهر العقارى في التجمع الخامس، أول يوم روحت كانت الساعة 9 الصبح قالولي حضرتك اتأخرتي لازم تكوني هنا الساعة سبعة ونص تاخدي رقم، قلت لهم طيب ما أخد رقم دلوقتي، قالولي الأرقام خلصت فوتي علينا بكره، وروحت بكره سبعة ونص وقفت طابور علشان أخد رقم، طابور طويل، ولما وصلوا لنص الطابور قالوا لنا خلاص الأرقام خلصت فوتوا علينا بكره، اتنرفزت أنا وغيري وزعقنا ومشينا بعد ما فيي حد ابن حلال قالي مدام (نشوى) عايزة تلحقي تعالي خمسة الصبح احجزي مكانك في الطابور وانتي تلحقي، المهم بعد محاولات 4 أيام عملت التوكيل".

تابعت: "النهاردة احتجت اعمل توكيل، روحت أخدته في 3 دقائق، أقسم بالله 3 دقائق، عملت الإجراءات أونلاين وأنا قاعدة في بيتي ودفعت الرسوم أونلاين وروحت استلمته في 3 دقائق، المكان مكتب توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة".

اختتمت: "بلدنا بتتغير يارب إحنا كمان نتغير، إحنا مش أقل من دول العالم، شكراً يا بلدنا، شكراً وزارة العدل، شكراً الشهر العقاري، مصر قد الدنيا، الجمهورية الجديدة.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

يذكر أن أخر أعمال نشوى مصطفى فيلم "شاومينج" عام 2021، مع النجوم: بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، وﺇﺧﺮاﺝ شادي أبو شادي.

