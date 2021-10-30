ياسمين صبري أنيقة وميرهان حسين أمام البحر..١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - عداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين، أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي".

بوسي

حرصت الفنانة بوسي، على استعراض رشاقتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي المقدم

الفنانة إنجي المقدم، ظهرت في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول إجازة من ٣ شهور".

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف، بإطلالة كاجوال عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حسن أبو الروس

ظهر الفنان حسن أبو الروس بصحبة شقيقه والفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عشاء عمل مع الشربيني، ودوبل الروس".

محمد مهران

نشر الفنان محمد مهران، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صديقتي الحبيبة وزوجتي وشريكتي.. أحبك".

عمرو يوسف

ظهر الفنان عمرو يوسف، داخل سيارته مرتديا نظارة شمسية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صباح الفل وجمعة مباركة عليكم.. في الطريق للتصوير".