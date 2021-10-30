شيكو يطرح الإعلان الأول للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح الفنان شيكو، الإعلان الأول للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" والذي من المقرر طرحه خلال الأشهر المقبلة عبر منصة شاهد VIP.

وتظهر في الإعلان معاناة بطلي المسلسل هشام ماجد وشيكو من رد فعل الجمهور في الشارع حول "اللعبة".

يبدأ الإعلان بجملة هشام مخاطبا شيكو: "هو إحنا إيه اللي جرالنا.. المسلسل ده جننا ولا إيه؟"، فيرد الثاني: "حياتنا بقت صعبة، الناس مبتتعاملش معانا جد خالص وفي هبل في الشارع.. موضوع اللعبة ده بوظلنا حياتنا"، ويختتم بالترويج للجزء الثالث "اللعبة جد وجد".

وحصدت قناة "MBC مصر"، مؤخرا، جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.