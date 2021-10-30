قتل ورصاص ونعش وحرق.. مشاهد تمثيلية تحولت لحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

مأساة حقيقية في مشهد تمثيلي.. هكذا يمكن التعبير عن واقعة الممثل أليك بالدوين، والذي أطلق أعيرة من سلاح ناري كان من المفترض أن يكون غير حقيقي، في موقع تصوير فيلم "راست Rust" قرب مدينة سانتا في الأمريكية، ليسفر الحادث عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مخرجه بجروح.

هذا الحادث استعدى الحديث عن المشاهد التمثيلية التي تحولت لحقيقية، نرصد بعضها في السطور التالية:

وداد حمدي وكاميليا

البداية كانت قبل نحو 70 عاما، وضمن مشاهد فيلم "قمر 14" إنتاج عام 1950، تقول الفنانة وداد حمدي للفنانة كاميليا "يارب تتحرقي"، وردت عليها الأخيرة "يارب تنضربي بالسكينة". وهو ما حدث لهما بعد ذلك في الحقيقة، وتوفيت الفنانة كاميليا في أغسطس عام 1950 في حادثة طائرة فور إقلاعها، وبالقرب من الدلنجات بمحافظة البحيرة، احترقت الطائرة بكل ما فيها، أما الفنانة وداد حمدي توفيت مقتولة في مارس عام 1994 على يد ريجيسير لسرقتها.

الضيف أحمد

وفي أبريل عام 1970، وأثناء بروفة مسرحية "الرجل اللي جوز مراته" والتي كانت من إخراج الضيف أحمد، وكان أيضا يجسد فيها دور شخص ميت، وكان يجب عليه أن يوضع في نعش بأحد المشاهد وهو ما حدث بالفعل، وعقب الانتهاء من البروفة توجه الضيف أحمد إلى منزله، شعر بإجهاد وضيق في التنفس وبمرور الوقت تضاعف الألم، وفارقت روحه عالمنا، ليتم وضعه في النعش بالفعل.

ماريا شنايدر

ومن بينها حادثة اغتصاب فيلم Last Tango in Paris عام 1972، إذ تضمن مشهد اغتصاب حقيقياً، ولم تعرف الممثلة ماريا شنايدر أنها ستتعرض فيه لاغتصاب فعليّ، وذلك لأن المخرج برناردو برتولوتشي والبطل مارلون براندو اتفقا عليه، من دون معرفتها، وكشفت عن رد فعلها بعد عرضه، وصرحت البطلة لـ"دايلي ميل" عام 2007 أن "المشهد لم يكن موجودا في السيناريو الأصلي وكان براندو هو صاحب الفكرة، إلا أنه قيل لها أن المشهد تمثيلي فقط".

ممدوح السوالقة

وفي مايو 2014، وأثناء تصوير الفنان الأردني ممدوح السوالقة لمشهد موته في مسلسل "إخوة الدم"، لفظ أنفاسه الأخيرة مع نهاية المشهد الدرامي، وبحسب بيان أصدره الفنان منذر رياحنة، فإن "السوالقة" أوصاه في أخر مشهد بالمسلسل أن يدفنه، قبل أن يرحل بين يديه أثناء أداء مشهد تمثيلي يجسد فيه مشهدا عن موته.

سلام الزعتري

أيضا في مايو 2017، أقدم المذيع سلام الزعتري على شنق نفسه على الهواء في مشهد تمثيلي عبر برنامجه الساخر "بي بي شي"، وذلك اعتراضًا منه على سوء الأوضاع في لبنان، لكن ما لم يتوقع حصوله هو أن التجربة تحولت لحقيقة، وعلى الفور نُقل المذيع إلى المستشفى بعد هذه الحادثة، وأجريت له عملية جراحية سريعة في يده، بعد إصابته بجلطة، وعليه، قررت إدارة قناة "إل بي سي آي"، إيقاف موسم البرنامج.

سيزار جونزاليس بارون

وفي مايو 2019، توفي المصارع والممثل المكسيكي سيزار جونزاليس بارون، الملقب بالملك الفضي، في الحلبة أثناء مشاركته في عرض المصارعة الترفيهية في لندن، وأصيب البالغ 51 عاما، بأزمة قلبية أثناء تأديته لدور المصارع الشرير، الذي يتعرض لوعكة في قلبه تمنعه من الاستمرار في القتال وتسمح لمنافسه بالتغلب عليه، المفاجأة أن المشهد التمثيلي تحول إلى واقع، وأصيب غونزاليس بأعراض احتشاء القلب، لكن خصمه استمر بضربه بعد سقوطه على الأرض، وحكم النزال لم يستدع المساعدة الطبية، وسط تصفيق الجمهور، ظنا منهم أنه جزء من العرض، قبل أن يكتشف الجميع بقاء جونزاليس دون حراك، وفارق الحياة على حلبة النزال الاستعراضية.

أريلين مارتينيز

الختام بواقعة قتل فتاة مكسيكية في العشرين عمرها، قبل نحو عام، حيث قُتلت أريلين مارتينيز بالرصاص، في حادث مأساوي أثناء تصوير عملية اختطاف وهمية، من أجل نشرها على تطبيق "تيك توك"، الفتاة أصيبت عن طريق الخطأ في رأسها أثناء تصويرها للفيديو في مدينة تشيهواهوا، وكان ما لا يقل عن 10 أشخاص حاضرين عندما بدأت مارتينيز، المقيدة والمربوطة على كرسي في مقاومة خاطفيها المزيفين، ثم خرجت رصاصة من المسدس من عيار 0.45، فاستقرت في رأسها وقُتلت على الفور.