حسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة يتصدرون بوستر فيلم "الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت صفحة فيلم "الكاهن" على موقع "فيسبوك"، بوستر العمل المنتظر ويتصدره النجوم: حسين فهمي، جمال سليمان، ومحمود حميدة.

البوستر جاء مصحوبا بعبارة: "مثل الذهب، لا يصدأ.. أبواب جهنم اتفتحت".

فيلم "الكاهن" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم: حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، دُرة زروق، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وغيرهم.

الفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن.