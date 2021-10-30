سما المصري تفاجئ الجميع وتستعرض مؤخرتها في المسبح ( شاهد صور صادمة )

شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تفاجئ الجميع من جديد وتستعرض مؤخرتها في المسبح ( شاهد صور صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري صورة بالمايوه أثناء تواجدها في أحد المسابح وعرضت مؤخرتها كالعادة أكثر من وجهها لتكرس مشهد المؤخرة، رغبةً منها في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات غير آبهة بشرف أو كرامة٫ ولا يهمها التعليقات القذرة التي تحظى بها بعد نشرها لكل صورة.

حيث أنشأت قناتها الخاصة على اليوتيوب وتروّج لها من خلال الصور المقززة لتحصل على نسب مشاهدة عالية من الباحثين عن مشاهد البورنو٫ وبالتالي تؤمن راتبًا شهريًا لها من نشاطات الدعارة.

هذه الكائن البشع تنشر صورًا لا تليق بالمرأة المصرية الجدعة والمثقفة والتي تتبع العادات والتقاليد، ولا تُحاسب على ما تقدّمه من إثارة وإغراء.