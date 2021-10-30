شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: نبيلة عبيد ونادية الجندى وقفا بجانبى فى قرار الابتعاد عن الفن "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة جومانا مراد عن قرار اعتزالها قائلة: "أنا لا أستطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتى أرتب حياتي وأنظر إلى حياتي الخاصة قليلا، وحرصت على الزواج وأن يكون لدى عائلة حتى لا أكون وحيدة".

وأضافت جومانا مراد خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "زوجى يقف بجانبي ويحترمني، وعندما قررت الابتعاد قام الكثير بإلقاء اللوم عليا".

وتابعت جومانا أنه صعب جدا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن ولكني أصريت أن التفت إلى حياتي الخاصة، وزوجي لم يكن يريد أن أبتعد.

وقالت جومانا مراد: "رأيت نجوما كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة، ولذلك كنت حريصة على تكوين عائلة قبل فوات الأوان".

وأضافت: "النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد أيدا قراري بالابتعاد لفترة حتى تعود لحياتك الخاصة، وبعد ذلك عندك الوقت أن ترجعي إلى الفن".

وتابعت جومانا: "زوجي شجعني على أن أعود للفن ولكني كنت حريصة العودة بشكل أفضل، وخلال فترة الابتعاد لمدة 7 سنوات كنت ست بيت، أقوم بتربية الأولاد وأهتم بزوجي، كما أنني أعشق القراءة".

وأشارت إلى أنها أنتجت خلال فترة الابتعاد عملا بعنوان "مدرسة الحب" مع 8 ممثلين أتراك، مضيفة: "كانت تجربة ناجحة، وكان رد الفعل رائعا، وأيضا خلال فترة الابتعاد كنت حريصة على الإنجاب ولكنى لم أيأس وأعلم أن الأمر بيد الله، والحمد لله وفي النهاية تم الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي".