شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى عن تجربتها بالشهر العقارى: مصر تتغير للأفضل ولسنا أقل من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تجربتها عمل توكيل بالشهر العقارى فى التجمع الخامس، مؤكدة أنها تجربة عظيمة وتدعو بالفخر للوطن، مشيرة إلى أن مصر تتغير للأفضل وأننا لسنا أقل من دول العالم.

وكتبت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك: "بلدنا أد الدنيا، النهاردة كان عندى تجربة عظيمة منتهى الإيجاب والإحساس بالفخر بوطن عظيم بيتغير للأفضل وبالبرهان مش كلام، من سنتين تلاتة كنت بعمل توكيل فى الشهر العقارى فى التجمع الخامس، أول يوم روحت كانت الساعة 9 الصبح قالوا لى حضرتك اتأخرتى لازم تكونى هنا الساعة سبعة ونص تاخدى رقم، قلت لهم طيب ماخد رقم دلوقتى، قالولى الأرقام خلصت فوتى علينا بكرة، وروحت بكرة سبعة ونص وقفت طابور عشان أخد رقم، طابور طويل ولما وصلوا لنص الطابور قالو لنا خلاص الأرقام خلصت فوتوا علينا بكرة".



نشوى مصطفى

وأضافت نشوى: "اتنرفزت أنا وغيرى وزعقنا ومشينا بعد ما فيه حد ابن حلال قالى مدام نشوى، عايزة تلحقى تعالى خمسة الصبح احجزى مكانك فى الطابور وانتى تلحقى، المهم بعد محاولات أربع أيام عملت التوكيل".

وتابعت نشوى: "النهاردة احتجت أعمل توكيل، روحت أخدته فى تلات دقايق، أقسم بالله تلات دقايق، عملت الإجراءات أونلاين وأنا قاعدة فى بيتى ودفعت الرسوم أونلاين، وروحت استلمته فى تلات دقايق، المكان مكتب توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة".

واختتمت نشوى: "بلدنا بتتغير.. يا رب احنا كمان نتغير، احنا مش أقل من دول العالم، شكراً يابلدنا.. شكراً وزارة العدل.. شكراً الشهر العقارى.. مصر أد الدنيا.. الجمهورية الجديدة وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".



نشوى مصطفى

وفى وقت سابق من اليوم، الجمعة، أذاعت وزارة العدل المصرية عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو للفنانة نرمين الفقي وهى توثق تجربتها بالفيديو أثناء عمل توكيل بالشهر العقارى بمكتب مول العرب.

وعبرت الفنانة عن سعادتها البالغة من تعامل الموظفين معها وتغير شكل مكاتب الشهر العقارى الذى تشهد طفرة من حيث الانشاءات أو إدخال التقنيات الحديثة فى عملها. واستشهدت الفنانة نرمين الفقى على تجربتها، بأحد المواطنين الذى تواجد فى مكتب الشهر العقارى لإنهاء عمل توكيل حيث أكد أن الشهر العقارى والتوثيق فى مصر تطور بشكل كبير.