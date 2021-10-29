شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: أى حد يتمنى يشارك فى مسلسل الاختيار وتدربت على مسك السلاح فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أعضاء فريق واما، ضيوفا فى الجزء الثانى من برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث أحمد فهمى عن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، قائلا: "المخرج بيتر ميمى كان كلمنى في وقت الاختيار 1 وقالى عاوزنى ضيف شرف بس كنت وقتها مربى دقنى وقلتلها مش هاقدر واعتذرت". وأضاف أحمد فهمى: "بعتلى وقت مسلسل الاختيار 2 وقالى هتحلق دقنك وقلتله تمام، لأن كمان عرفت إنى همثل وكمان لما قالى إن التمثيل مع أحمد مكى أغلب مشاهدى فانبسط جدا لإنه صاحبى جدا، والاختيار أى حد يتمنى أنه يظهر فيه". وتابع أحمد فهمى: "عاوز أوجه التحية الكبيرة للمخرج بيتر ميمى لانه مخرج شاطر أوى وبيهتم بتفاصيل التفاصيل والموضوع مش سهل لأن الأكشن بكل تفاصيله والتفجيرات من أصعب المشاهد اللى ممكن تتعمل". واستكمل أحمد فهمي: "أنا وأحمد مكى تدربنا على مسك السلاح وقعدت 3 أيام عشان اتعلم إزاى أتحرك بيه وامشى، والمفروض إنى أتصاب في دراعى وامسكه في إيدى التانية والسلاح تقيل، وكان في معلومة أول مرة أعرفها إن لما تحط عينك على سلاح القناصة لازم يكون الاتنين مفتوحين مش نقفل عين زى ما كان كلنا عارفين".



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى



فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى

فريق واما فى ضيافة منى الشاذلى

وطرح فريق "واما" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

وكان فريق "واما" طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.