شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مراد مصطفى فى تصريح لـ"الخليج 365" قصة فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" الذى فاز بأكثر منحة إنتاجية خلال الفترة الأخيرة آخرها من مهرجان مرسيليا، قبل أن يبدأ "مراد" تصوير مشروعه العام المقبل 2022.

وقال "مراد" إن فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" يدور حول بنت صومالية، عمرها 20 سنة، تعمل فى الرعاية الصحية بمصر، ويتتبع الفيلم رحلتها فى عملها وتحركها من بيت لبيت لتقديم المساعدة للمرضى.

من ناحية أخرى، يطير "مراد" إلى تونس للمشاركة فى مهرجان قرطاج بفيلمه "خديجة" فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 نوفمبر.

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ 18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.