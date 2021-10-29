شكرا لقرائتكم خبر عن منتج ومخرج ومدير تصوير وممثلين.. تعرف على شخصيات فيلم "فيلم تجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج محمود كامل من تصوير أحداث فيلمه الجديد "فيلم تجارى" الذي يدور حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدى فانتازى، ويقوم ببطولته عمرو عبد الجليل، حمدي الميرغنى، عمرو القاضى، سمر جابر، وياسر الطبجى، وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور، وسيناريو وحوار زين العابدين خيري.



المخرج محمود كامل

وتتمحور قصة الفيلم حول إنتاج فيلم جديد ويجسد خالد الصاوى دور المنتج، وحمدى الميرغنى في شخصية المخرج، وعمرو القاضي في دور مدير التصوير، أما الممثلين فهم سمر جابر، نانسى صلاح، فرح يوسف، محسن منصور وعمرو عبد العزيز، وخلال عملية التصوير تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.



عمرو عبد الجليل

يذكر أن المخرج محمود كامل عرض له مؤخرًا مسلسل شقة ستة، على إحدى المنصات الرقمية فى 15 حلقة، وهو بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض، وهو قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب.



حمدى الميرغنى

يذكر أن بطل الفيلم عمرو عبد الجليل يصور حالياً فيلم "مربع برمودا" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، سوسن بدر، روجينا، دينا، بيومى فؤاد، محمد جمعة، أما حمدى الميرغنى فيستعد لاستئناف تصوير دوره فى فيلم "زومبى" مع على ربيع وهاجر أحمد وكريم عفيقى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.



سمر جابر



نانسى صلاح