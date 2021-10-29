إليسا تهاجم جورج قرداحي وتطالبه بالاستقالة: بتحب الحوثيين روح لعندهم واترك لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هاجمت النجمة اللبنانية إليسا، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مطالبة إياه بتقديم الاستقالة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الشعب عم يدفع ثمن ناس بلا مسؤولية، نصّبوا حالهم مسؤولين علينا، خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعته ودوره بالمنطقة، وبعدين عم ياخدونا بالقوة على حضن إيران.. أنتوا بلا كرامة وبلا ضمير.. لازم اليوم تستقيلوا".

أضافت: "جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكامله من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطه ولا انتماءه.. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندهم واترك لبنان بحاله أنت وحكومتك ومحورك كله".

ويتعرض الإعلامي المعروف ووزير الإعلام اللبناني الحالي جورج قرداحي، للهجوم بسبب تصريح له في برنامج "برلمان الشباب" بشأن الحوثيين وحرب اليمن، قائلا: "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي.. هناك اعتداء بالتأكيد وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف".

هذا التصريح خلق أزمة سياسية ودبلوماسية رغم أن الحلقة التي ورد فيها كانت في شهر أغسطس، قبل أن يتولى قرداحي وزارة الإعلام في لبنان، وأغضب التصريح دول الخليج وتبرأت منه الحكومة اللبنانية، ودافع قرداحي نفسه ورفض الاستقالة لكن الجدل مستمر.