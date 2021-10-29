مستشار "الموسيقيين" عن عودة حسن شاكوش للغناء: انسوا قصته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، على قرار منع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، من الغناء وإمكانية عودته قائلا: "انسوا قصته مش هيرجع تاني، ده غلط في شعبة الإيقاع مع ترديد ألفاظ نابية وعدم شعور بالمسؤولية وقدسية واحترام المسرح".

وأضاف عامر، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم": "النقابة تعمل بكل قوتها في مطاردة مؤدي المهرجانات"، مشيرا إلى أن "هناك اتجاه لفترة هذه الأصوات وفلترتها واختيار الأصوات الصالحة وتوجيهها بما يخدم الفن والذوق العام".

وتابع مستشار نقابة الموسيقيين، نستهدف تعظيم موارد النقابة من خلال انضمام بعض مؤدي المهرجانات بعد نجاحهم في الاختبارات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركات إعلامية كبيرة بهدف التجول في جميع المحافظات لاكتشاف الأصوات الجيدة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا في 5 سبتمبر الماضي، ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.