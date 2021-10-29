ياسمين صبري ووالدها.. أزمة عائلية تحولت إلى حرب سوشيال ميديا.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أزمة عائلية بين الفنانة ياسمين صبري، ووالدها الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة بالإسكندرية، تناولتها الأولى في تصريحات لها ببرنامج "abtalks" عبر موقع "يوتيوب"، وتناولها الوالد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".. فما القصة؟

إعلان زفاف شقيق ياسمين صبري بحضورها

أزمة ياسمين صبري ووالدها ظهرت للنور مع إعلان الوالد عن حفل زفاف شقيقها بحضورها وشقيقتها "نرمين"، وكتب "صبري" في 12 سبتمبر عبر "فيسبوك": "فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري، وسيكون على مركب بالنيل بحضور أخواته وأزواجهم والعائلة والأصدقاء وذلك يوم ١٥ أكتوبر".

الوالد يعلن رفضها حضور الزفاف

في 14 أكتوبر الجاري؛ فاجأ "صبري" الجميع برفض "ياسمين" وشقيقتها حضور حفل زفاف شقيقهما، وكتب عبر "فيسبوك": "فرح ابني بكره ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما أن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله".

والد ياسمين صبري: الفلوس بتغير النفوس

في نفس اليوم كتب الأب أيضا مخاطبا نجله العريس: "حبيبي ربنا بيدي أم ما خلفتش وبيدي أخوات أحن من أخواتك، وربنا يخلي أيامك كلها سعادة يا ابني وحب، ولا وجود في حياتنا لناس ليس لهم قيمة في حياتنا فملأت قلوبهم حقد وكره فقط لأن بقى معاهم فلوس، فعلا الفلوس بتغير النفوس وبتسود القلوب".

والد ياسمين صبري: قلب ولدي عليّا حجر

وبعد حفل الزفاف بيوم واحد، كتب والد ياسمين صبري: "أحلى حاجة في الدنيا لما أب يحس أنه عمل واجبه ناحية ولاده، ومهما كانت النتايج بعد كده فسعادة الأب أنه ماقصرش مع حد فيهم بتخليه مرتاح حتى لو اللي عمله مش عاجب ولاده، مهما تعمل كأب مش كفاية، واللي اتمناه أن ولادهم يعاملوهم نفس المعاملة بعد تعبهم معاه، قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليّا حجر".

والد ياسمين صبري: حرقت قلب أخوها

الأب مجددا كتب يوم 20 أكتوبر: "رد الجميل من أقرب الناس، أحيانا يكون خنجر في الضهر، زي ما عملت لبلال فرحه عملت لبناتي فرحهم وده فرح نرمين أختهم الشقيقة، وبرضه مراتي كارمن هي اللي ساعدتها في الترتيب والديكور، إحنا عمرنا ما قصرنا، لكن النتيجة قلب أسود جاحد، حرقت قلب أخوها".

ياسمين صبري تتحدث عن علاقتها بوالدها

كل ذلك قبل أن تتحدث ياسمين صبري عن علاقتها بوالدها بعد انفصاله عن والدتها، وذلك خلال لقائها في برنامج "abtalks" الذي يُذاع عبر موقع "يوتيوب" مع أنس بوخش يوم 26 أكتوبر؛ قائلةً: "جدتي وجدي لمامتي هما اللي ربوني، وجدتي ست شديدة، ومامتي كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين".

"ياسمين" أضافت: "ماكنش عندي رفاهية الوقت وكان فيه شدة والتزام عليّ بالذات في الرياضة ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي، وطفولتي أنا بحبها، وعلاقتي بأمي هي كل حاجة في حياتي هي سافرت وحصل انفصال من وأنا عندي سنتين، مشفتش غير جدي وجدتي ".

وتابعت ياسمين صبري: "مفيش علاقة بوالدي، وده مش بسبب الانفصال، كل يوم الواحد بيبقاله اختيار وناس بتختار تكمل الطريق وتتحمل المسئولية وفيه ناس بتختار نفسها أو أيًا كان، والانفصال مش معناه العيلة تتفكك بالعكس ده بيبقى اختيار".

والد ياسمين صبري ينشر صور خطوبتها من زوجها الأول

الوالد حرص اليوم الجمعة 29 أكتوبر، على أن يرد على ما ذكرته الابنة، ونشر الدكتور أشرف صبري، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورا من حفل خطوبة ابنته ياسمين صبري من زوجها الأول، وعلّق: "بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي، وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة، وقدرت تطعن أبوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية، يا ريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها".

أضاف: "الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها، ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن أخواته ماجوش مش هيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد هيكون كده.. اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها، وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.. حسبي الله ونعم الوكيل". وذلك قبل أن يحذف الوالد ما نشره عبر "فيسبوك".

ومن جانب آخر؛ تستعد الفنانة ياسمين صبري، لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل جديد من فكرتها، ومن تأليف محمد عبد المعطي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.