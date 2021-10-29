رسالة أيتن عامر للجمهور السعودي قبل عرض مسرحية "سلام مربع" مع محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة أيتن عامر، إنها تعد الجمهور السعودي بعمل يسعدهم من خلال مسرحية "سلام مربع" والتي تُعرض في موسم الرياض 2021.

وقالت أيتن، في تصريحات لـ"العربية": "أنا بوعد الجمهور السعودي بعمل بجد يبسطهم، لأننا عاملين مجهود كبير في المسرحية دي، وإن شاء الله هما هيحسوا ده بنفسهم وهيضحكوا ضحك خطير".

تصريحات أيتن عامر جاءت على هامش مؤتمر صحفي لأبطال مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض، اليوم الجمعة.

مسرحية "سلام مربع" تُعرض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن موسم الرياض، بداية من الأول من نوفمبر.

ويشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، وإيمان السيد وغيرهم.