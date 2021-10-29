شاهد .. وافد مصري يتحرش بـ مي العيدان والاخره تستجيب له

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. غاده عبد الرازق برفقه هيفاء وهبي علي السرير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان، للتحرش من قبل وافد مصري في أحد الشوارع. وقالت “العيدان” : ” أمس بالشارع تحرش فيني مصري لولا خوفي من الله لكنت أبلغت عنه”، وفق تغريدة نشرها حساب “المجلس” على موقع “تويتر”.

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