رسالة محمد هنيدي للجمهور السعودي قبل عرض مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة للجمهور السعودي قبل بدء عرض مسرحية "سلام مربع" ضمن موسم الرياض 2021.

وقال هنيدي، في تصريحات لـ"العربية": "أتمنى لكل حضراتكم السعادة والنجاح والتوفيق، وأنا سعيد إني موجود معاكم هنا".

تصريحات محمد هنيدي جاءت على هامش مؤتمر صحفي لأبطال مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض، اليوم الجمعة.

مسرحية "سلام مربع" تُعرض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن موسم الرياض، بداية من الأول من نوفمبر.

ويشارك في بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم: محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، وإيمان السيد وغيرهم.