حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته بهذه الصورة.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع والدته الراحلة السيدة فادية الرداد.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "جمعة مباركة يا ست الستات".

ورحلت السيدة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد، في 10 يناير 2021 ، وأعلن "الرداد" وفاتها عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما و سلامي لبابا وفادي، وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله".

وشيّع الفنان حسن الرداد، جثمان والدته، إلى مثواه الأخير، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة المئات من أهالي المحافظة.