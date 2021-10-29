17 ديسمبر.. "نتفليكس" تعرض الموسم الثاني من "The witcher"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس" عن طرحها لحلقات الموسم الثاني من مسلسل "the witcher"، في 17 ديسمبر المُقبل.

أثناء جلسة عقدت اليوم في ملتقى Lucca Comics & Games Convention للألعاب والكتب المصورة في إيطاليا، فاجأ فريق عمل مسلسل The Witcher محبي المسلسل بعرض مفاجئ للإعلان الرئيسي المنتظر للموسم الثاني. جاء ذلك بحضور كل من المؤلفة والمسؤولة عن الرؤية الفنية المسلسل لورين شميت هيسريش، وأبطال العمل جوي باتي (في دور Jaskier) وكيم بودينا (في دور Vesemir) بالإضافة إلى مصمم الديكور أندرو لوز ومصممة الأزياء لوسيندا رايت.

إلى جانب الإعلان، أصدرت نتفليكس أيضاً صور البوسترات الرسمية

لشخصيات المسلسل، والذي سيعرض عالمياً على نتفليكس يوم الجمعة ١٧ ديسمبر.

أحداث الموسم الثاني

فقدت Convinced Yennefer حياتها في معركة Sodden، ويصطحب Geralt of Rivia الأميرة Cirilla إلى أكثر الأماكن الآمنة التي يعرفها، منزل الطفولة Kaer Morhen. وبينما يسعى ملوك، جان، بشر، وشياطين الـ Continent للحصول على السلطة والتفوق خارج أسوارها، يجب عليه أن يحمي الفتاة من شيء أكثر خطورة بكثير: القوة الخفية التي تضمرها بداخلها.

عن مسلسل The Witcher

مسلسل The Witcher المستوحى من سلسلة كتب الفانتازيا الأكثر مبيعاً، هو قصة ملحمية عن العائلات والقدر. القصة التي تدور حول المصائر المتداخلة لثلاثة أفراد في العالم الواسع لـ The Continent، حيث يتصارع البشر، الجان، السحرة (Witchers)، الـgnomes والوحوش لكي يعيشوا ويزدهروا، حيث يصعب التعريف بين الخير والشر.