“ع الحلوة والمرة” دراما عربية بنكهة تركية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 5:10 مساءً

لم يعد مستغرباً في صناعة الدراما العربية أن يتم شراء ” فورما” مسلسل اسباني، إيطالي، أم تركي ويتم تعريب العمل من خلال مؤلفين لبنانيين وسوريين تحت رعاية شركات انتاج عربية وأبرزها شركة O3 التي بدأت مسيرة تقديم أعمال عربية مشتركة مأخوذة من قصص غربية والبداية كانت مع مسلسل ” روبي” الذي لعبت بطولته سيرين عبد النور وأمير كرارة. وقد صور هذا العمل في لبنان لكن مع مرور السنوات افتتحت شركة الانتاج مقر لها في تركيا وبدأت تشتري حقوق مسلسلات تركية لتنفذها عربيا مع نجوم لبنانيين وسوريين وتونسيين والبداية كانت مع مسلسل “عروس اسطنبول” الذي تحول إلى “عروس بيروت” من بطولة كارمن بصيبص وظافر العابدين وتقلا شمعون ومجموعة من النجوم العرب وقد حقق هذا العمل نجاحا كبيرا مما جعل الشركة المنتجة تصور جزء ثالثا منه.

ولم يقتصر العمل على مسلسل واحد بل من المستغرب أن O3 قررت أن تشتري حقوق المسلسل التركي “في السراء والضراء” الذي عرض منها فقط ٨ حلقات وتوقف بسبب نسبة مشاهدته المتدنية وهذا يعتبر أمرا غريبا أن يتم شراء عمل فاشل وتحويله الى مسلسل يتألف من ٦٠ حلقة بعنوان “ع الحلوة والمرة” من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، جو طراد، باميلا الكيك، كارمن لبس، سلمى المصري وغيرهم ومن إخراج فكرت القاضي، وقد عرض منه ٤٥ حلقة وباقي ١٥. للأسف النص ركيك وقصص الحب فيه سطحية.

الحكاية تبدأ عندما يعود “ريان” من لندن برفقة خطيبته ” لانا” ليتزوجا وتشاء الصدف أن تكون حبيبته السابقة “فرح” التي هجرها يوم زفافهما وهرب هي المسؤولة عن تنظيم حفل زفافه على ” لانا” باميلا الكيك، ومن هناك تنطلق الصدف التي بنيت كل أحداث العمل عليها. فهذا ضعف في الحبكة الدرامية ومعالجة النص تشبه قصص “روايات عبير” القديمة لكن ورغم ذلك استطاع هذا العمل أن يحتل مراتب متقدمة على منصة “شاهد”. إنما يبقى في كل عمل بارقة أمل فقد شكل ثنائي كارمن لبس ومحمد الأحمد بروحه اللطيفة نسمة عطرة أضفت على أحداث المسلسل وقد لاقت مشاهد هذا الثنائي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما بدا أداء نيكولا معوض محدودا وردات فعله ناشفة اذ أن تعابير وجهه لا تعبر عن الفرح أو الحزن أو الغضب فكل ردات فعله متشابهة وهذا غريب على ممثل قدم أكثر من عمل مصري ولقي نجاحا ملحوظا، وأيضا باميلا الكيك تلعب دورها بمبالغة شديدة وحتى دانا مارديني المعروفة ” بغولة” التمثيل في سوريا لم تنجو من المبالغة. إنما جو طراد استطاع أن يقدم شخصية الشرير المتخفي بلباس الطيبة بأداء مقبول ورغم ذلك كل الممثلين بدوا غير مراقبين من المخرج الذي أخفق بإظهار المناطق التركية حيث صور العمل على أنها شوارع بيروت.

اذا نجح مسلسل ” ع الحلوة والمرة” رقمياً إلا أنه سقط درامياً.