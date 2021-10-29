ارتباط عاليا بهات ورانبير كابور.. حقيقة أم شائعة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، نبأ يُفيد إستعداد ثنائي بوليوود “عاليا بهات” و”رانبير كابور” للزواج في شهر ديسمبر المُقبل، على الرغم من أنهما لم يعلنا هذا الخبر بعد.

وقد أبدى”راندير كابور” عم “رانبير كابور” دهشته من هذه الشائعات، مؤكداً أن موعد الزفاف لم يُحدد بعد حتى الآن، وذلك وفقًا لموقع Hindustan Times، وقال: “لا أعلم ما هذا الخبر، أنا أيضًا فوجئت مثلكم، بالفعل يومًا ما سوف يتزوجان فقد احتفلا بخطبتهما منذ مدة طويلة والجميع يعلم ذلك، لكن لم يتم تحديد موعد زفافهما بعد، وأتعجب من إعلان موعد زواجهما دون أن أعلم وهما أيضا لا يعلمان”.

حتى والدة “عاليا”، الممثلة “سوني رزدان”، قالت إنها تنتظر معلومات عن زفاف “عليا” و”رانبير”، قالت: “حتى أنا لا أعرف متى سيحدث الزفاف. أنا في انتظار بعض المعلومات”.

في بداية الأمر، كانت علاقة حب “رانبير كابور” و”عاليا بهات” في سرية تامة، وانتشرت الأقاويل حول وجود علاقة حب بينهما، لكنهما تجاهلا الرد على هذه الأحاديث، ولكن سرعان ما تم الكشف عن قصة حبهما بقبلة “عاليا” لـ”رانبير” خلال تكريمها عام 2019 في حفل Zee Cine، ورُفع الستار عن سرية علاقتهما، وعقدا خطبتهما بعدها بأشهر. وكان من المقرر زواجهما في 2020، ولكن كورونا أوقفت ذلك العرس.

ينشغل حالياً كلاً من “عاليا” و”رانبير” بالتزاماتهما في العمل. ففي حين أن “عليا” لديها أفلام مثل Darlings، RRR، Gangubai Kathiawadi وJee Le Zaraa قيد الإعداد ، فإن “رانبير” لديه فيلم Animal قيد التحضير، وفيلم مع المخرج “لوف رانجان” بطولة “شرادها كابور”.

جدير بالذكر أن أول فيلم يجمع بين “عاليا” و”رانبير”، Ayan Mukerji’s Brahmastra، في انتظار الإصدار.