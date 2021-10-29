شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة للموسم الثانى من The Witcher قبل عرضه فى ديسمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الإثارة والخيال The Witcher عن لقطات جديدة من الموسم الثانى من العمل المقرر طرحه فى17 ديسمبر المقبل عبر إحدى منصات العرض الأمريكية، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول.

وقررت الشبكة المنتجة تجديد مسلسل The Witcher، لـ موسم ثالث، وذلك قبل طرح الموسم الثانى من العمل، وأعلنت الشبكة عن الأمر من خلال فيديو تشويقى على حساب العمل الرسمي بـ موقع التغريدات تويتر.

مسلسلThe Witcher يستند إلى سلسلة كتب تحمل نفس الاسم للكاتب البولندى أندريه سابكوفسكى، حيث يتابع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش الانفرادى، الذى يكافح للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، لكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة مع هدية خاصة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.

ويقوم ببطولة العمل كل من هنرى كافيل وآنا شافر وفريا آلان وأدجوا عندوه و ياسين عطور وسيمون كالو وليز كار و كاسي كلير وكيفن دويل و باسل إيدنبينز، وغيرهم.