شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة سنوات طويلة فى السينما تنتقل للمسرح بين هنيدى ومحمد سعد وهانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ شكل السينما يتغير فى نهاية تسعينيات القرن الماضى، وظهر جيل جديد خطف الأضواء من الكبار، فكانت ضربة البداية "إسماعيلية رايح جاى" للنجم محمد هنيدى الذى كان الشرارة لبزوغ عدد كبير من النجوم فى هذا الوقت من أهمهم هانى رمزى ومحمد سعد، لتشتعل المنافسة بين الثلاثى سينمائيا، والتى تعود تلك الأيام مسرحيا، إذ يقدم كل منهم عرضا مسرحيا جديدا من المقرر عرضه على خشبات مسارح السعودية الأيام المقبل.

فى 2001 كان ظهور هانى رمزى لأول مرة كبطل، إذ قدم فيلمين فى نفس العام أحدهما "صعيدى رايح جاى" وفى 2002 أعاد محمد سعد تقديم شخصية اللمبى التى قدمها فى فيلم "الناظر".

يحكى هنيدى فى برنامج "صاحبة السعادة" أنه فى عام "اللمبى" كانت الصدمة فى نزوله من رقم واحد فى قائمة الإيرادات لصالح سعد بعد أن حافظ هنيدى على الصدارة لسنوات، وفى نفس العام كانت التجربة الأولى للمخرج محمد ياسين مع وحيد حامد فى فيلم "محامى خلع" مع هانى رمزى ليشق رمزى طريقه للبطولة.

فى 2003 استمر محمد سعد على قمة الإيرادات بفيلم "اللى بالى بالك" الذى قدم من خلاله شخصيتى اللمبى ورياض المنفلوطى، ورد هنيدى بقوة من خلال فيلم "عسكر فى المعسكر"، وقدم هانى رمزى فى نفس العام فيلم "عايز حقى".

وكان 2004 عام الانطلاق لهانى رمزى فى فيلمه الأهم "غبى منه فيه"، واستمر محمد سعد فى تقديم شخصياته فى فيلم "عوكل"، واستمر متربعا على قمة الإيرادات، كما قدم هنيدى فى ها العام "فول الصين العظيم" من إخراج شريف عرفة فى أول تعاون معه.

تعود المنافسة تلك الأيام، إذ يقدم النجم "محمد هنيدي" عرضا مسرحيا بعنوان "سلام مربع" من المقرر عرضه على مسرح بكر الشدى بالسعودية فى الأول من نوفمبر، ويؤدى هنيدى فى المسرحية دور مطرب شعبي، بطريقة كوميدية مختلفة عما قدمه سابقا فى فيلم "عندليب الدقي" ويشارك مع محمد هنيدى فى بطولة مسرحية "سلام مربع" النجوم محمد ثروت، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



محمد هنيدى

وتقرر تعديل موعد العرض الأول لمسرحية سلام مربع للنجم محمد هنيدى فى موسم الرياض، ليصبح يوم الاثنين الموافق الأول من شهر نوفمبر المقبل، بدلا من اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

فريق نجوم مسرحية "سلام مربع" بدأ وصولهم إلى مدينة الرياض، الثلاثاء، ومن المقرر عقد البروفات النهائية بداية من الأربعاء بحضور النجوم بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وسبق أن روج هنيدى للمسرحية، عندما أعلن اعتزال التمثيل مؤكدا رغبته فى احتراف الغناء الشعبى وطالب هنيدى من متابعيه عدم السخرية من قراره، وأكد أنه سيفتح باب الحجز لقبول الأفراح بنهاية شهر سبتمبر.



محمد سعد

وبعد غياب طويل عن خشبة المسرح، أعلن النجم محمد سعد، مشاركته فى موسم الرياض 2021 بمسرحية جديدة تحمل عنوان "اللمبى فى الجاهلية"، ستعرض فى شهر نوفمبر المقبل، وبدأ ‎محمد سعد مؤخراً بروفات المسرحية، ومن المقرر أن يقدم بها شخصيته الشهيرة "اللمبي" فى قصة مسرحية جديدة.

محمد سعد نشر البوستر الرسمى للمسرحية الجديدة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، واستعاد طريقة اللمبى الشهيرة فى الكلام بتعليقه قائلاً: "مع السلامو عليكو، إلى كل شاب وكل فتاة انتظرونى فى مهرجان الرياض فى مسرحية اللمبى فى الجاهلية من طرف أخوكو اللمبي".

وبدأ محمد سعد منذ أيام البروفات النهائية للمسرحية على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فنانى الكوميديا منهم ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.



هانى رمزى

كما سافر هانى رمزي، على رأس أسرة مسرحية "أبو العربي" إلى السعودية للعرض هناك بالنادى الأدبى الثقافى فى جدة أيام 4 و5 و6 من شهر أكتوبر، وكتب رمزى وقتها: "متشوق جدا لمقابلة الشعب السعودى الشقيق فى أولى عروض المسرحية الكوميدية أبو العربى فى المهمة المستحيلة".

مسرحية "أبو العربي" بطولة هانى رمزى وداليا البحيرى وحجاج عبدالعظيم وعمرو عبدالعزيز وأحمد فتحي، وعدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

وتدور أحداث مسرحية "أبو العربى فى ميشين إمبوسيبل" حول شخصية أبو العربى الشهيرة التى تقع فى صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادى الفرماوى الذى اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكرى المحامى يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربى بتنفيذ المهمة المستحيلة.