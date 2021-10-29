كتب امير فتحي في الجمعة 29 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - عبرت الفنانة شمس الكويتية عن فرحتها بتجاح حفلتها في مهرجان بابل مساء الخميس حيث نشرت عددا من التغريدات عبر حسابها على تويتر للتعبير عن شكرها لجمهور العراقي.
وفي احد هذه الفيديوهات ظهر الجمهور هو يهتف للفنانة الكويتية والتي علقت كاتبة: “اجمل ماقد يحدث لأي انسان هو محبة الناس وانا الله وهبني عشق الناس واحترامهم وهذا اهم من فن واغاني”.
وقد علقت الاعلامية العراقية سهير القيسي على تغريدة شكرت فيها شمس جمهورها العراقي حيث كتبت “شكراً حبيبتي شمس ، #العراق يعود لمجده بمحبتكم و بوجودكم ، قد لا يفهم كل الناس افكارك لكن صدقيني كلنا نفهم ونعي مقدار محبتك للإنسان”.
يذكر ان وسائل اعلام عراقية كانت قد تحدثت عن انسحاب شمس الكويتية من الحفل بسبب مشاكل في الصوت، فيما ردد الجمهور عبارة ”فشلتونا”
وانطلقت فعاليات “مهرجان بابل الدولي”، مساء الخميس، على مدرجات مدينة بابل الآثرية 100كم جنوب العاصمة بغداد، تحت شعار ”من بابل الحضارة نصنع الحياة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هتافات الجماهير العراقية لشمس الكويتية في مهرجان بابل.. وسهير القيسي تشيد بها وبأفكارها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.