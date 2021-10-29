ورد الخال تستذكر والدها الراحل يوسف الخال: “عنيدة متل بييّ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت النجمة اللبنانية ورد الخال عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، والدها الشاعر يوسف الخال من خلال صورة جمعتهما في طفولتها.

وقالت ورد بتعليقها على الصورة: “ما بعرف اذا سبق ونشرت هالصورة، بس من الأعز عقلبي، بتذكر هون كنت بكيانة لأنو ما بدي نام، فرجّعوني إسهر معهن، عنيدة متل بييّ و واضح هالشي بهالصورة، بهالإيام لا عم أبكي ولا عم إضحك ولا عم نام، عناد ب عناد، متل هالبلد بلد الـ “لا”.

يُذكر أنّ يوسف وورد هما ولدا يوسف الخال والفنانة التشكيلية السورية مها بيرقدار التي وجهت لها ورد أخيراً رسالة قائلةً: “بعيداً عن كل شيء، عودة الى كل شيء، الى أمي التي رمت تيجان الدنيا لتحملني، مش بس بعيد الأم لازم نحط صورتها، اليوم بس زرتها وكل ما شوفها هو عيد إلي لأنو كل لحظة معها، حياة كاملة”.