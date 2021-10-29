شكران مرتجى مكرّمة في العراق.. “بغداد الحضارة والشعب العظيم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّم مهرجان بابل الدولي النجمة السورية شكران مرتجى، وهو المهرجان الذي يستضيف نخبة من النجوم العراقيين والعرب لإعادة إحياء الفنّ في العراق.

ونشرت شكران مرتجى صورة من إطلالتها في المهرجان، وكتبت: ”شكراً لإدارة المهرجان على تكريمي في بغداد الذاكرة والحضارة والشعب العظيم“.

وقالت شكران في تصريحات صحفية على هامش تكريمها في بغداد: “مسرورة لزيارتي العراق للمرّة الأولى وتكريمي فيه، لا سيما في بغداد وبابل المدينة التي تتمتع بسحر خاص له علاقة بالتاريخ والذاكرة”.

وشدّدت على عودتها إلى سورية من أجل استكمال تصوير مشاهدها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل “حارة القبة” (أسامة كوكش/ رشا شربتجي) بشخصية “سعاد”، نافيةً الإشاعات التي تم تداولها حول هجرتها من بلدها.

وأضافت مرتجى: “مللنا إشاعات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يميتوننا ويحيوننا ساعة يريدون، في جميع الأحوال أنا ولدت في سورية لأعيش فيها وأدفن فيها.

وانطلق “مهرجان بابل الدولي” أمس الخميس، على مدرجات مدينة بابل الأثرية، بمشاركة نجوم عرب وعراقيين مغتربين وفرق موسيقية غربية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلي والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية، فضلاً عن فعاليات ثقافية وأدبية وفنية أخرى.