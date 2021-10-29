جيجي حديد بأوّل تعليق على خبر انفصالها عن زين مالك.. ووالدها يدعمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تعليق صادر على لسان الناطق باسم عارضة الأزياء جيجي حديد، تعليقاً على خبر انفصالها عن المغني زين مالك، جاء أن “جيجي حديد تركّز حصراً على الأفضل لابنتها خاي.

وتطلب احترام خصوصيّتها في الوقت الحالي”؛ وذلك وفقاً لما أدلى به الناطق لموقع “E! News”. أما والد جيجي، محمد حديد، فنشر صورة لابنته عبر حسابه في “إنستغرام” أرفقها بتعليق جاء فيه: “أحبك ابنتي وأنا فخور جداً بك… بابا جيجي حديد، وجدّ خاي”.

يُذكر أنّ موقع “People” أفاد بأنّ عارضة الأزياء جيجي حديد (26 عاماً) انفصلت عن المغنّي زين مالك (28 عاماً)، بسبب اتهام والدتها يولاندا حديد الأخير بالتعرّض لها بالضرب فيما نفى المغني البريطاني الاتّهام تماماً.

وصرّح صديق للعائلة لموقع “People” بالقول “ليسا معاً في الوقت الحالي، لكنهما والدان صالحان، ويتشاركان تربية ابنتهما. لا شكّ في أن يولاندا حمائيّة جداً تجاه ابنتها، وتريد الأفضل لها ولحفيدتها”.

وكان زين قد نشر بياناً عبر حسابه في “تويتر” بعدما تحدّث أحد التقارير عن أن يولاندا تنوي تقديم بلاغ إلى الشرطة، تتّهمه فيه بضربها، بعد نشوب شجار بينهما.

وجاء في البيان: “أنا شخص متكتّم، وأرغب كثيراً في أن أخلق مساحة آمنة وخاصّة لابنتي، حيث لا تُعرَض الشؤون العائلية الخاصّة على الملأ، وتصبح موضع تداول وتطفّل على الساحة العالميّة”.

وأضاف: “وفي مسعى منّي لحماية المساحة الخاصّة بابنتي، قرّرت عدم الرّد على مزاعم انبثقت عن خلاف وقع بيني وبين فرد من عائلة شريكتي داخل منزلنا فيما كانت شريكتي غائبة قبل بضعة أسابيع. إنّها مسألة خاصّة، ولكن يبدو أن ثمّة انقساماً في الوقت الحالي. وبالرغم من الجهود التي بذلتها لاستعادة الأجواء العائليّة الهادئة بما يُتيح لي المشاركة في تربية ابنتي بالطريقة التي تستحقها، جرى تسريب الخبر إلى الصحافة”.

ولاحقاً أصدر زين بياناً ثانياً نفى فيه تعرّضه بالضرب لوالدة جيجي قائلاً: “أنفي بشدّة أن أكون قد أقدمت على ضرب يولاندا حديد. ومن أجل ابنتي، سوف أمتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية، وآمل بأن تتراجع يولاندا عن مزاعمها الخاطئة وتنتقل إلى معالجة هذه المسائل العائلية في إطار من الخصوصيّة”.

وكانت الشائعات عن علاقة رومانسية تجمع بين جيجي حديد وزين مالك قد انطلقت في تشرين الثاني 2015، قبل أن تتّخذ العلاقة طابعاً رسمياً.وفي آذار 2018، انفصلا لفترة وجيزة، ثمّ تجدّدت العلاقة بينهما في كانون الثاني 2020، وأكّدا في نيسان من العام نفسه أنهما ينتظران مولودتهما الأولى.