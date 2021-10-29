40 عاماً من العطاء الفني.. فرقة آبا الغنائية تعلن انفصالها إلى الأبد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفرقة الغنائية السويدية آبا انفصال أعضائها نهائياً فور إصدار الألبوم القادم Voyage “رحلة بحرية” في 5 تشرين الثاني.

ويُعرف أن أعضاء الفرقة أعلنوا مؤخراً عودتهم إلى الساحة الفنية بعد طول غياب، حيث سيُطلقون ألبوماً جديداً بالإضافة إلى جولة موسيقية افتراضية.

ومع ذلك، أكدت الفرقة، الّتي تشكلت في عام 1972، أنه لم يعد لديهم المزيد من الموسيقى لتقديمها إلى الجمهور، لذلك قرروا الانفصال بعد الجولة إلى الأبد.

ويُذكر أن ألبوم Voyage سيصدر في الشهر المقبل، وستبدأ تجربة الحفل الخاصة بهم في 27 أيار 2022. وبالتالي، فسيتم تقديم عرض تمثيلي افتراضي في لندن مستخدمين تكنولوجيا الهولوغرام.