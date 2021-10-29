شيماء سيف تُشوِّق الجمهور لمسلسلها الجديد.. “الجار للجار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوَّقت الفنانة المصرية الشابة شيماء سيف جمهورها ومتابعي حسابها في “انستغرام” لمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم “الجار للجار”، وذلك من خلال طرح البوستر الرسمي للمسلسل.

وظهرت سيف في البوستر مع مجموعة من فريق العمل، ومنهم النجم المصري بيومي فؤاد والفنانة اللبنانية جيسي عبده، والممثل والإعلامي الأردني إبراهيم السمان، وسام الصباغ.

وتحظى الكوميدية شيماء سيف بجماهيرية كبيرة؛ بسبب خفة الظل التي تتمتع بها، وينتظر جمهورها ومتابعوها أيّ عمل جديد تُقدّمه، خصوصاً عند وجودها مع مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، وهو من نوعية “السيت كوم”، وجرى تصويره في أبو ظبي، وهو من إخراج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة حسام الدين.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من العائلات التي تعيش في المبنى نفسه، كلُ عائلة لها قصتها وأفكارها وعاداتها، تلتقي هذه الثقافات المختلفة نسبة للجنسيات المختلفة في المبنى، وتدور أحداثه في قالب كوميدي ممتع.

وكانت شيماء سيف قد كشفت، في إحدى المقابلات التلفزيونية، عن أنّها تُجسّد دور زوجة الفنان بيومي فؤاد وهي امرأة مستبدة، ويمثلان الأسرة المصرية في المسلسل.

ومؤخراً، انضمت شيماء سيف لأبطال مسلسل “أمينة حاف 2″، الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022. وخصّت شيماء سيف “زهرة الخليج” بكشف كواليس العمل، قائلةً إنَّها تعاقدت رسمياً على المسلسل، مضيفةً أنَّها تعمل حالياً على التحضير للدور وتفاصيله. وتابعت شيماء سيف، قائلةً إنّه لم يتم تحديد موعدٍ لانطلاق التصوير حتى الآن، متمنيةً أن يحظى الجزء الثاني بنجاح أكبر مما حققه الجزء الأول.