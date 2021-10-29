إيميه صياح حزينة بسبب “الهيبة – جبل”: أحب عملي ولكن..

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة اللبنانية إيميه صياح صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، عبرت من خلالها عن سعادتها بمسلسل “الهيبة جبل” الذي تشارك ببطولته.

وظهرت إيميه في الصورة برفقة النجمة السورية القديرة منى واصف واشارت إلى اللقاء بينهما في العمل عندما زارت “سارة” وهي الشخصية التي تؤديها في المسلسل بشخصية “أم جبل” التي تؤديها “منى واصف” وقالت إيميه في تعليقها على الصورة: “التقت سارة ب أمّ جبل ستّ الكلّ وحبيبة قلب الكلّ.. الكبيرة منى واصف بحبّك كتير، الله يطوّل بعمرك”.

من جهة أخرى أعلنت إيميه عن انتهاء تصوير مشاهدها بالمسلسل وابدت حزنها لذلك وقالت عبر “ستوري” حسابها على “انستغرام”: “أحب عملي أحب فيه أني ألتقي بناس جدد في كل مشروع وأحب فيه أنه ليس عملاً روتينياً، كما احب أنه يتوجب عليّ التواجد في كل مرة بأماكن جديدة وقصص جديدة غير مكررة”.

وأضافت إيميه: “ولكن بعد أن أقضي أياماً وليالي مع زملاء وأناس مميزين، فجأة وبعد انتهاء العمل ابتعد عنهم وأتوقف عن رؤيتهم ومن الممكن ألا أراهم مجدداً”.

يشار إلى أن إيميه تشارك بمسلسل “الهيبة جبل” بشخصية “سارة” وهي شخصية جديدة في العمل تدخل الهيبة ليكون لها هدف واضح بينما تتطور الأحداث لنشاهد قصتها مع “جبل شيخ الجبل” الذي يؤدي دوره النجم السوري تيم حسن.