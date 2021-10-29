فيلم Dune 2 في صالات السينما بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت Legendary Pictures الشركة المنتجة لفيلم Dune، عبر تويتر أنها حصلت على الضوء الأخضر لإنتاج الجزء الثاني لفيلم Dune وذلك بعد النجاح القوي الذي حققه الجزء الأول في شباك التذاكر، بحسب موقع Forbes.

وحصد فيلم Dune للكاتب “فرانك هربرت” والمخرج “دينيس فيلنوف”، إيرادات تعدت 40.1 مليون دولار في شباك التذاكر عند إطلاقه محليًا في أميركا، ليعتبر بداية معقولة بالنظر لاستمرار جائحة كورونا، حيث تم عرضه في 4125 دار عرض سينمائي، هذا بالإضافة لعرضه على خدمة البث HBO MAX.

وقد سجل Dune أكبر أرباح لشركة Warner Bros منذ فيلم Joker في أكتوبر 2019 قبل جائحة كورونا، كما حقق أكبر الأرباح لـ Warner Bros. خلال الجائحة متفوقًا على فيلم Godzilla VS Kong الذي حقق 31 مليون دولار خلال عرضه الأول في وقت سابق من هذا العام.

سيتم عرض الجزء الثاني لفيلم Dune حصرياً فقط بدور السينما في 20 أكتوبر 2023، مع إستبعاد فكرة إطلاق الفيلم على منصات البث التي استخدمتها خلال الإغلاق العام في نفس يوم عرضه في السينما، وذلك بعد إطلاق الجزء الأول في دور السينما وعلى منصة HBO Max في الوقت نفسه الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة Variety.

وأعلنت شركة Warner Bros. العام الماضي، أنها ستعرض جميع أفلامها لعام 2021 على منصة HBO Max في نفس يوم إطلاقها في السينما، وتم اتخاذ هذا القرار في وقت كانت فيه العديد من دور السينما لا تزال مغلقة بسبب إجراءات كوفيد-19.

وفي أغسطس من هذا العام، توصل الاستوديو إلى اتفاقيات مع شركة AMC Entertainment وRegal Cinemas، أكبر سلسلتين للعروض السينمائية في أميركا، لضمان فترة عرض حصرية لمدة 45 يومًا قبل إتاحة أي من أفلامها لعام 2022 للبث على منصة HBO Max.

كما أعلنت شركة ديزني الشهر الماضي أنها ستعود أيضًا إلى سياسة إطلاق أفلامها في السينما فقط بعد النجاح السينمائي لفيلم Shang-Chi وLegend of the Ten Rings من مارفل، ولن تضيفهما على منصة Disney + قبل 12 نوفمبر، بحسب صحيفة Deadline.

نتيجة جائحة كوفيد-19، وإغلاق دور السينما في العالم، تلقى قطاع السينما ضربة كبيرة في عام 2020. ولكن مع رفع القيود وعودة دور السينما، زادت عائدات شباك التذاكر بشكل كبير وبلغت عائدات شباك التذاكر في نهاية الأسبوع الماضي 96 مليون دولا، مقارنة بنحو 11 مليون دولار في الوقت نفسه من العام الماضي.

وقال مخرج Dune “دينيس فيلنوف”، في أغسطس: “بصراحة، يمكنني أن أقارن مشاهدة Dune على شاشة التليفزيون، كقيادة قارب سريع في حوض الاستحمام. أرى أن الأمر سخيف. فهو فيلم تم إنتاجه تكريمًا للسينما والشاشة الكبيرة”، بحسب مجلة Total Film.