دلال عبد العزيز تعود إلى صالات السينما.. “فرق خبرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز حديث السوشيال ميديا الساعات الماضية بعودة ظهورها مرة أخرى في السينمات بعد طرح عدة بوسترات لصورتها على الأفيش الدعائي لفيلم «فرق خبرة» الذي يبدأ عرضه الشهر القادم.

وسيتسنى لمحبي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مشاهدتها في دُور العرض السينمائية بعد وفاتها وذلك بفيلم «فرق خبرة»، المُقَرّر أن يَبدأ عَرضه في الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد شَارَك الفَنّان الشاب محمد الشرنوبي عدة بوسترات لفيلم «فرق خبرة» تظهر أبطال العمل على البوسترات وأولها بوستر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تُؤَدّي خلال أحداث الفيلم دور والدته. وقد علق الشرنوبي على المنشور قائلاً: «فرق خبرة بدور العرض يوم الأربعاء 3 نوفمبر.. مستنينكم».

فيلم «فرق خبرة» بطولة كل من دلال عبد العزيز، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وتأليف وإخراج شريف نجيب.