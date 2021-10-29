شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أرخت الدراما المصرية لقرار حل جماعة الإخوان الإرهابية قبل 67 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 29 أكتوبر مع ذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية، حينما قرر مجلس قيادة الثورة حل الإرهابية عام 1954، بعد محاولة الجماعة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى ذات الشهر، والواقعة التى عرفت فيما بعد بـ"حادثة المنشية"، وهى الحادثة التى حصلت قبل 67 عاما، حاولت خلالها الدراما المصرية التعرض لتلك الفترة بتسليط الضوء عليها بشكل كبير من خلال مجموعة من الأعمال، إلا أن العمل الأهم الذى ركز على تلك الفترة بتفاصيلها، هو مسلسل الجماعة 2.



جمال عبد الناصر

ويعتبر مسلسل الجماعة 2 من أهم تلك الأعمال التى تناولت تلك الحقبة بشكل مفصل، وتناول تلك الواقعة تحديداً، وذلك بعدما تعرض لمحاولة اغتيال عبد الناصر ومحاولات أخرى من شأنها هدم الدولة المصرية باءت كلها بالفشل، ونجحت الدولة المصرية فى التصدى لها مثلما ظهر خلال العمل الذى أرخ لتلك المرحلة المهمة، فى مسلسل من تأليف الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد واخراج شريف البندارى.

وقد تضمنت حلقات المسلسل تأثير ذلك القرار على جماعة الإخوان من الداخل، وكيف وضعوا الخطط من داخل السجون لمحاولة ضرب الدولة المصرية وزعزعتها بالإضافة إلى محاولة اغتيال عبد الناصر من جديد، حيث لم يثنيهم فشل اغتياله بحادث المنشية، وإنما حاولوا من جديد.

مسلسل الجماعة 2 شارك فيه العديد من النجوم والنجمات مثل الفنانة صابرين، وعبد العزيز مخيون، نضال الشافعى، محمد الشرنوبى، اياد نصار.