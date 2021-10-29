شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر والبرومو الرسميين لفيلم ليدى جاجا الجديد House of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ليدى جاجا متابعيها وجمهورها البوستر الرسمى لفيلمها الجديد House of Gucci المقرر عرضه فى نوفمبر المقبل بدور العرض العالمى، وعلقت على البوستر الذى نشرته عبر حسابها على إنستجرام قائلا "باتريزيا تحصل دائمًا على ما تريد"، وتلعب جاجا فى الفيلم دور باتريزيا ريجيانى، الزوجة السابقة لـ"ماوريتسيو جوتشى" الذى يقوم بدوره آدم درايفر، قصة الفيلم مقتبسة أحداثه من قصة حقيقية عن عائلة جوتشى الشهيرة.



حساب ليدى جاجا على انستجرام

ليدى جاجا

كما نشر الحساب الرسمى لموقع hollywoodreporter على إنستجرام، العديد من الصور لأبطال العالم منهم الباتشينو وجيرمي أيرونز وا آدم درايفر، كما تم طرح البرومو الأول للفيلم.



جيرمي أيرونز



آدم درايفر



الباتشينو

وسبق أن عبرت النجمة ليدى جاجا عن سعادتها الكبيرة بعد عودتها لإحياء عروض حفلاتها اللايف من جديد، فى مسرح دولبى لايف الجديد فى لاس فيجاس فى بارك إم جي إم، وقالت عن ذلك في تصريحات تناقلتها المواقع العالمية: "لقد مرت 652 يومًا منذ أن رأيت هذا الجمهور الكبير، وهى الأيام التي عددتها، قبل أن أعود من جديد ويعود الجمهور لإلهامى من جديد وبعث الطاقة لدى".

ليدي جاجا عادت لإحياء الحفلات بشكل مباشر بثلاثة عروض دفعة واحدة، وذلك بعد توقف دام 21 شهرًا.

وطرحت جاجا مؤخراً ألبومها الجديد الذى يأتى بعنوان Love For Sale، والذى يشاركها فيه أسطورة الجاز تونى بينيت، الذي يعد أقدم موسيقي فى الجاز، ليضم الألبوم عددا من الأغانى التى لاقت إعجاب الكثيرين من متابعيهم.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتعاون فيها الثنائي فسبق وطرحا ألبوما بعنوان Duets II، قبل عقد من الزمان، لتسطر نجمة البوب آنذاك الخطوط العريضة لمشوارها الفني والغنائي برفقه أسطورة الجاز الذى يحظى بشعبية جارفة.