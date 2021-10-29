شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية تعرض للمرة الأولى فى مهرجان شرم الشيخ المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 6 عروض مسرحية دولية للمرة الأولى "Premiere" وهى: العرض الإيطالي الزهور الأخيرة ( the last flower ) للمخرج / Fabio omodie ، والعرض التونسي "ربع وقت" - للمخرجة / سيرين قنون، والعرض الإسباني "عالم رمادي" mundo gris للمخرج / Zoe L. Samper ، والعرض البولندي الأمريكي الإنجليزي " tram " _ للمخرج / Ian aslup ، والعرض الأردني " صفية " وهو عرض شرفي – إخراج / فراس المصري ، والعرض الجورجي بيروسماني ( pirosmani) _ للمخرج Elene Matskhonashivil .



6 عروض تعرض لاول مرة

يذكرأن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داوود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكرأن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.