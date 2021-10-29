شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقا جيجى حديد يلغيان متابعتهما لـ زين مالك عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى شقيقا عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، بيلا حديد وأنور حديد، متابعتهما لزين مالك على إنستجرام وسط تقارير تفيد بأنه تعدى بالضرب على والدتهما يولاندا حديد، كما قامت النجمة العالمية دوا ليبا صديقة أنور حديد بإلغاء متابعة زين مالك، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

التقرير وفقا لصحيفة ديلى ميل

فيما طالبت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد باحترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها فى أول رد فعل لها عقب أخبار انفصالها عن صديقها ووالد ابنتها المغنى العالمى زين مالك، إثر ضربه والدتها يولاندا حديد فى شجار الأسبوع الماضى.



اكونت بيلا حديد خالى من متابعة زين مالك

وفى بيان قال ممثل عن جيجى حديد "جيجى تركز فقط بالوقت الحالى على الأفضل لابنتها خاى.. وتطالب بالخصوصية خلال هذا الوقت"، وفقا لموقع et.

فيما قال مصدر مقرب لجيجى حديد "إن هناك خلافا بين يولاندا وزين تحول إلى شكل عدائي.. وتخبر يولاندا جميع من حولها أن زين ضربها"، مضيفا "يولاندا مستاءة للغاية وقد تسببت في مشاكل مع زين وجيجي. لم تكن جيجي موجودة وقت الحادث، لذلك كان عليها الاستماع إلى كلا الجانبين."

وأصدر زين مالك بيانًا حول الاتهامات الموجهة له بضرب يولاندا حديد والدة صديقته جيجى حديد، وكتب عبر حسابه على تويتر "كما تعلمون جميعًا، أنا شخص عادى وأرغب بشدة فى إنشاء مساحة آمنة وخاصة لابنتى تكبر فيها، مكان لا تُطرح فيه شئون الأسرة الخاصة على المسرح العالمى ليقوم الجميع بالاطلاع عليها".

وأضاف: "فى محاولة لحماية هذه المساحة بالنسبة لابنتى، قررت عدم التعليق على الادعاءات عن نشوب خلاف بينى وبين أحد أفراد عائلة شريكتى الذى حدث بالمنزل بينما كانت شريكتى بعيدة عنه عدة أسابيع، كان هذا ولا يزال ينبغى أن يكون مسألة خاصة، لكن يبدو فى الوقت الحالى أن هناك انقسامًا، وعلى الرغم من جهودى لإعادتنا إلى بيئة عائلية هادئة تسمح لى بمشاركة ابنتى بالطريقة التى تستحقها، فقد تم تسريبها للصحافة".

وتابع "أنا متفائل وسأتعافى من الكلمات القاسية التى تمت مشاركتها، والأهم من ذلك أننى أظل يقظًا لحماية (خاى) ومنحها الخصوصية التى تستحقها".