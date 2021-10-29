شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس تقترب من الانضمام لسلسلة John Wick بعد نجاحها مع جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية آنا دي أرماس، سطرت فصلا جديدا من مشوارها الفني في عالم الأكشن، فبعد أن ظهرت في الفيلم الأخير لسلسلة جيمس بوند الشهيرة No Time to Die مع النجم العالمي دانيال كريج، سطع اسمها من جديد باقترابها للانضمام لسلسلة John Wick مع النجم العالمي كيانو ريفز.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية آنا دي أرماس، تجري مباحثات حالية مع القائمين على سلسلة جون ويك، من أجل الانضمام لدور البطولة في الجزء القادم، لتجسد شخصية قاتلة شابة تسعي للانتقام من الذين قتلوا عائلتها.

وظهرت مؤخرا دي أرماس، المرشحة لجائزة جولدن جلوب ، في أحدث جزء لجيمس بوند بعنوان No Time to Die بدور بالوما، عميل وكالة المخابرات المركزية الذي يساعد بوند (دانييل كريج) في مهمته.

وهي أيضًا نجمة فيلم "Blonde" الذي طال انتظاره والذي يجسد السيرة الذاتية لمارلين مونرو، والمقرر إطلاقه في عام 2022، كما ظهرت أرماس فى فيلم Knives Out، وBlade Runner 2049.