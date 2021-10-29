شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر كرم يكشف تفاصيل مسرحية محمد سعد الجديدة "اللمبى فى الجاهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج تامر كرم، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، تفاصيل مسرحية النجم محمد سعد الجديدة "اللمبى فى الجاهلية"، وقال إنه بدأ بروفات المسرحية منذ شهر تقريبا بعدما استقر على جميع الفنانين المشاركين مع محمد سعد.

وأعرب كرم عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد سعد، حيث يعتبره من أقوى نجوم الكوميديا فى الوطن العربى، موضحا أن اللمبى يبتعد تماما عما قدمه من قبل فى عالم الكوميديا، وأن العمل بمثابة قنبلة ضحك سوف يستمتع بها الجمهور العربى، خاصة أن المسرحية سيتم عرضها فى عدة دول عربية.

وكشف كرم عن موعد عرض المسرحية، وهو ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ستعرض يوم 10 نوفمبر المقبل.

كان النجم محمد سعد قد طرح بوستر مسرحيته الجديدة "اللمبى فى الجاهلية"، استعدادا للمشاركة بها فى موسم الرياض المقبل بالسعودية، وبدأ محمد سعد منذ أيام البروفات النهائية للمسرحية على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فناني الكوميديا منهم ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.