غدا.. ختام ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى بالجامعة البريطانية

القاهرة - سامية سيد - يختتم، غدا السبت، ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى، دورته الثالثة وهى دورة الراحل "سمير غانم على مسرح الجامعة البريطانية فى تمام الساعة السابعة مساء، وذلك بحضور عدد كبير من المسرحيين والنقاد والإعلامين المصرين والعرب، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وقد شارك بالملتقى هذا العام 12 عرضا مسرحيًا منها 10 عروض فى المسابقة الرسمية، ومن العروض المشاركة مسرحية "مرسأة فى محيط هيستيرى" كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر، ومسرحية "ستة فى ستة" الكلية الوطنية للاقتصاد والتسيير كازابلاكا، المملكة المغربية، ومسرحية (people and Images) معهد The Russian institute of theater Arts (GITIS) - روسيا، ومسرحية (موال حدادي) كلية التقنية والعلوم التطبيقية، مسقط - سلطنة عمان، ومسرحية (مهاجر بريسبان) كلية الصيدلة جامعة المنصورة، مصر، ومسرحية "مسيرة في الغابة" كلية التجارة جامعة عين شمس مصر، ومسرحية "تراتيل ثورة النساء" كلية العلوم التربوية الجامعة الاردنية - الأردن، ومسرحية "قحط" معهد الفنون الجميلة للبنين العراق.



وتشكلت لجنة مسابقة العروض المسرحية من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.

كما كرم الملتقى هذا العام خلال حفل افتتاحه مجموعة من الفنانين والنجوم وعلى رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، الذى تحمل الدورة الجديدة اسمه، والفنان صلاح عبد الله، و المخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.