شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جديد عن عائلة كارشيان بعنوان Kardashian-Jenner.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تعاون عائلة كارشيان مع منصة Hulu الأمريكية، لإنتاج مسلسل وثائقى جديد بعنوان Kardashian-Jenner، للحديث عن كواليس تعرض لأول مرة فى المسلسل القادم.

ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن العمل الدرامى المنتظر، لم يكشف عنه الكثير من التفاصيل، واكتفت الشركة المنتجة بالإعلان عن الاسم فقط وهو Kardashian-Jenner، ووصفته بأنها رحلة جديدة أكثر حميمية فى حياتهم.

يعد مسلسل Kardashian-Jenner هو الأول من نوعه على المنصة الأمريكية، بعد مغادرتهم للمنصة عقب 20 موسم من برنامجهم الشهير Keeping Up With the Kardashians، لينتقلوا من بعدها للإعلان عن اتفاقية مع منصة ديزنى فى ديسمبر2020.



عائلة كاردشيان

وعلى جانب آخر، أعلنت مؤسسة Skims المملوكة لكيم كاردشيان، البالغة من العمر 41 عامًا، منذ ايام، عن تعاون علامتها التجارية مع Fendi، من أجل مجموعة جديدة من الأزياء تشمل بعض البيجامات الداخلية، ومجموعة جاهزة من القمصان والفساتين والسترات الواقية من الرصاص تبدأ أسعارها من 950 دولارا أمريكيا وتصل إلى 2950 دولارا.

كما شاركت كيم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صوراً لها وهى تعرض المجموعة التى ارتدت فيها حمالة صدر وجوارب طويلة متناسقة من مادة شفافة إلى جانب ملابسها الرياضية المميزة التي تعانق الجسم بدرجات ألوان نابضة بالحياة.

لم يقتصر الأمر على الملابس فحسب، بل تم أيضًا دمج شعارات كلتا العلامتين التجاريتين معًا وتتميز المجموعة بمزيج من كلا الشعارين.