"لا أحب أفلام الرعب".. 23 تصريحا لـ نجيب ساويرس ببرنامج "صباحك مصري"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، ضيفا ببرنامج "صباحك مصري" على قناة "إم بي سي مصر"، وتحدث خلال الحلقة عن مهرجان الجونة وحياته الشخصية والمهنية..

نستعرض لكم أبرز ما قاله رجل الأعمال نجيب ساويرس في السطور التالية:

- أي مشروع ناجح لا يخلو من المفاجآت، والحريق كان غير متوقع ولا نعرف سببه إذا كان ماس كهربائي أم غير ذلك، ولكن نحمد الله استطعنا تجاوز الأمر.

- مهرجان الجونة ثبتت أقدامه، والخلافات تحدث في أي مكان، ولدي خلافات مع المنظمين في بعض الأمور، ولكن سنحسن من الوضع في الدورات المقبلة.

- انتشال التميمي هو أساس هذا المهرجان، وإذا لم يكن موجودا لن يكون هذا المهرجان، وإذا كُتب إقالة انتشال التميمي هذا معناه إقالة نجيب ساويرس، وهو محتاج الدعم للتنظيم.

- كل عام عدد الأفلام المشاركة بمهرجان "الجونة" تزيد بشكل تصاعدي.

- معنديش أصحاب رجال أعمال، وفي صداقاتي بركز إنها تكون مع أهل الفن والمزيكا والنحاتين والشعر والأدب، لأني بحس إني منتمي إليهم أكثر من مجتمع رجال الأعمال المليء بالغيرة.

- قللت ساعات العمل الخاصة بي، قديما كنت أعمل من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا، ومنذ خمس سنوات قررت أن تكون ساعات عملي أقل تقريبا 6 ساعات فقط، ومش بدور أعمل فلوس تاني ولا مشاريع جديدة، ومركز على إني أشوف عيالي وأقضي وقتي معاهم وأتبسط، وأزود ساعات الإنبساط، وأشوف بلدي، وأعمل عمل خير الناس تفتكرني بيه، عشان لما أمشي أسيب سيرة كويسة زي والدي ما سابها".

- مهرجان الجونة لم يتأثر بمغادرة أو إقالة أي أشخاص.

- لدي هوس منذ كنت صغيرا بمجلات ميكي وشخصياتها، ولهذا أحب ارتداء ملابس عليها هذه الشخصيات.

- مش بقيس حاجة هلبسها واشتريها غير لما أشوف سعرها الأول، وإذا كانت غالية الثمن بشكل مبالغ لا اشتريها.

- زوجتي ربت أولادي على عدم البذخ وعدم استنادهم على أموال والدهم.

- كنت باخد مصروف أقل واحد في المدرسة.

- أنا شخص بخاف من العين، ومبحبش أنزل صوري مع عيالي وأسرتي.

- أنا الابن الوحيد اللي اتولد في سوهاج، وعندي صفات وطباع مشتركة مع أهل الصعيد ولا أتقن اللهجة الصعيدية.

- يسرا وإيناس الدغيدي وعادل إمام وبشرى وأروى جودة وأحمد السقا وخالد الصاوي، أشعر أنهم من عائلتي.

- من الصعب أن أسامح في الخيانة والغدر والسرقة والجبن.

- أحترم الانتقادات بشكل عام وأرفض النقد غير المحترم.

- وفاة والدي أثرت عليا لأنه كان متواجد في يومي بشكل كبير جدا، وكنت الابن الأقرب له.

- أقول للشباب عليكم بـ (الصبر والمثابرة وعدم اليأس)، وابتديت بـ 5 آلاف جنيه، وبعد 3 سنين كنت أغنى واحد عنده 23 سنة في مصر، عملت 250 ألف دولار.

- أغلى "بدلة" جبتها كان سعرها 2000 دولار.

- بصرف في العشاء (3 - 4 آلاف جنيه)، وكنا بنخرج قبل كدة بـ 100 جنيه.

- أغنية "3 دقات" أكثر أغنية تعبر عني.

- لا أحب أفلام الرعب ولا أشاهدها.

- أغلى أكلة أكلتها.. كانت أكلة (سوشي) في نيويورك، وذهبت أنا وشخص آخر، والمطعم جابلي فاتورة بـ 400 دولار، ومرحتش المكان تاني بعدها.