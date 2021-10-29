صور| أحدث ظهور لـ نيللي كريم وزوجها في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف نجم الاسكواش هشام عاشور، عن أحدث ظهور له بصحبة زوجته الفنانة نيللي كريم.

ونشر هشام، الصور، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وظهرا من خلالها وهما يجلسان بجوار بعضهما البعض على "أرجوحة".

بينما جاءت صور أخرى تجمعهما مع مجموعة من الأصدقاء في مدينة دبي بالإمارات، حيث ظهر في الخلفية برج خليفة.

واحتفلت نيللي، يوم 11 أغسطس 2021، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: "عمرو دياب، أحمد السقا، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، جمال العدل، كارول سماحة، كريم فهمي، محمد فراج، مي سليم، ميس حمدان، ريهام عبدالغفور".

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

على جانب آخر، كان المخرج محمد العدل، أعلن عن تعاونه مع النجمة نيللي كريم في مسلسل يُعرض في رمضان 2022، ونشر صورة له مع نيللي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لتاني مرة بعد مسلسل لأعلى سعر، رمضان 2022 إن شاء الله، إنتاج جمال العدل، ولأول مرة في التليفزيون تأليف إبراهيم عيسى، يا كريم يا رب".