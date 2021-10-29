"هسيب مباحث الإنترنت تتصرف".. رحمة حسن تُعلن عن حساب مزيف على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة رحمة حسن، عن وجود حساب مزيف وموثق باسمها على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، مؤكدة أنها لا تمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا سوى حساب "إنستجرام".

ونشرت رحمة، صورة الأكونت المزيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصفحة دي مش بتاعتي ومش عارفة إزاي موثقة من فيسبوك.. للتوضيح أنا معنديش فيسبوك، معنديش تويتر، معنديش سناب شات، معنديش غير إنستجرام وبس.. أنا هسيب مباحث الإنترنت تتصرف مع الناس دي".

وكانت رحمة حسن، كشفت مؤخرا بأن لها مبلغا من المال لدى أحد المنتجين، منذ عام 2018، ولم تحصل عليه.

ونشرت رحمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب بها: " صباح الخير أحب أقول إني ليا 40 ألف جنيه من 2018 عند المنتج، وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس.. أنا كمان مش معايا فلوس، بس مش بقول أنت شغال ما شاء الله.. أنا لا.. شكراً أنا هسيب الرسالة دي هنا".

رحمة حسن ممثلة شابة شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بين السينما والتليفزيون، بينها "الرجل الأخضر"، "نص جوازة"، "سابع جار"، "سمكة وصنارة"، "لأعلى سعر".