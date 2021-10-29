مهرجان الجونة السينمائي يعلن مواعيد دوراته الثلاث المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد أيام من انتهاء خامس دورات مهرجان الجونة السينمائية، أصدر القائمون عليه بيانا جددوا من خلاله عهدهم في تعزيز ودعم صناعة وصناع السينما في المنطقة، من خلال الإعلان عن مواعيد دوراته الثلاث المقبلة، إذ ستُقام الدورة السادسة في الفترة من 13-21 أكتوبر 2022، والسابعة بين 12-20 أكتوبر 2023 والثامنة بين 17-25 أكتوبر 2024.

أشار انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما يهمنا من الدورة الخامسة والدورات السابقة هو ما ستضيفه للمستقبل، خاصة النقلة التي تمت في التحكم في الهياكل الإدارية والأمور التنظيمية واللوجستية. فبالإضافة إلى الثقة المكتسبة والخبرة المتراكمة على المستوى الفني فإننا ونحن نتطلع للدورة السادسة نسعى إلى تحقيق أفضل أداء في غرفة عملياتنا اللوجستية".

وتابع البيان "لا شك أن الدورة الخامسة للمهرجان قد شهدت مجموعة من الفعاليات والأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية متباينة، والتي أضافت فقط إلى مهمة المهرجان دافعًا للحث على المناقشات. لم تُظهِر هذه الأحداث الصعبة إلا التصميم القوي والتفاني الحقيقي لفريق عمل المهرجان، وعلى رأسه مديره انتشال التميمي والمؤسس المشارك ومدير العمليات بشرى رزة والمدير التنفيذي أمل المصري والمدير الفني أمير رمسيس والمدير العام كمال زاده، لإقامة دورة حديثة وتفاعلية للتغلب على تلك الظروف الصعبة".

شهدت الدورة الخامسة برنامج عروض سينمائية شملت 76 فيلمًا تنوعت بين الروائي والوثائقي والتحريك، كما تضمن البرنامج 10 أفلام في عروضها العالمية والدولية الأولى وبقية الأفلام عُرضت للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت مسابقة جديدة للأفلام المعنية بالمحافظة على البيئة ورفع الوعي بقضاياها.

رافق عروض الأفلام برنامج حافل لمنصة الجونة السينمائية في حقليها الرئيسين المنطلق والجسر، حيث شارك 19 مشروعًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج مع مشروع ضيف، شكلت ملامح صورة المشهد السينمائي الذي سيقابلنا في السنوات المقبلة. مجموعة مختارة من هذه المشاريع تمتعت بدعم مادي سواء عبر جوائز المهرجان الرسمية أو منح الرعاة والتي تجاوزت قيمتها 280 ألف دولار أمريكي وجوائز عينية أخرى. جميع هذه المشاريع توفر لها دعم فني وإرشادي.

جنباً إلى جنب مع هذه المشاريع المميزة شهد جسر الجونة السينمائي مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل كان الأبرز فيها محاضرة المخرج الأمريكي الشهير دارين أرنوفسكي ولقاء مع الممثل البولندي زبيجنيف زاماجوسكي. ومحاضرات مثل: السينما كأداة للتغيير المجتمعي وحديث عن الصحة النفسية للممثلين وصورة مصر القديمة في السينما.

وجذبت مسابقة الراحل خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة مشاركة 120 مشروعًا شابًا مصريًا، وحفزت مسابقة فيلم لاب فلسطين مشاركات شابة عربية متنوعة.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.