تركي آل الشيخ مازحا: طلعوني بالقوة من كواليس مسرحية هنيدي.. والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعي صفحته الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنان محمد هنيدي من بروفات مسرحية الأخير الجديدة "سلام مربع".

وعلّق "كبست على بروڤة الفنان الكبير محمد هنيدي لمسرحيته في موسم الرياض، التي ستنطلق ١ نوفمبر على مسرح بكر الشدي في البوليفارد، ونادالي البودي جاردات وطلعوني بالقوة من الكواليس، ليه كذا يا هنيدي".

وكتب هنيدي تعليقًا على منشور تركي "ماتقلقش علاقتي قوية بمعالي المستشار تركي ال الشيخ وهيتخذ الإجراءات فورا ضد البودي جاردات، بس المشكلة اننا معندناش بودي جاردات.. فمش عارف هناخد إجراءات ضد مين".

كما علقت أيتن وهي بطلة العرض أمام هنيدي "لا أنا كنت موجودة وشفت البودى جاردات ولازم نعتذر ونصالحه ونعزمه يتفرج على العرض".

جدير بالذكر أن مسرحية سلام مربع سيستمر عرضها في المملكة العربية السعودية حتى 5 نوفمبر المُقبل، ويشارك في بطولتها محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، إيمان السيد، إخراج خالد جلال.