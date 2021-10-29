فيديو جديد لمحمد رمضان مع ملكة جمال الهند يثير جدلاً!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

أثار الفنان المصري محمد رمضان، موجة جدل جديدة إثر نشره فيديو مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

وظهر رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على “انستغرام” عاري الصدر، بينما ظهرت راوتيلا وهي ترتدي يروال أزرق ضيق، مع توب أزرق ببطن مكشوف.

وأدى الثنائي رقصة على أنغام أغنية “ياحبيبي”، لمحمد رمضان وميتري جيمس. وعلق النجم المصري: “هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب”.

وفي وقت سابق، كشف رمضان عن تعاون قريب بينه وبين راوتيلا، ونشر صورة وهما يجلسان على مقدمة سيارة زرقاء فارهة، بينما تضع الممثلة الهندية يدها على كتف رمضان، مع تعليق: “انتظروا القنبلة”.

كما نشرت عارضة الأزياء عبر حسابها في “انستغرام” مجموعة صور مع رمضان معلقة: “نحضر للحفل الدولي معا”.